Тверские росгвардейцы изъяли 14 единиц оружия за неделю

За прошедшую неделю сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области провели более 160 проверок владельцев оружия. В ходе надзорных мероприятий специалисты выявили 19 правонарушений.

Нарушения в основном связаны с несоблюдением правил хранения и несвоевременным переоформлением разрешительных документов местными жителями. В результате проверок у физических лиц изъяли 14 единиц оружия.

Одновременно с этим подразделения вели плановую работу по выдаче документов, оформив гражданам более 300 новых лицензий и разрешений.