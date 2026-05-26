НовостиОбщество26 мая 2026 13:43

Тверские росгвардейцы изъяли 14 единиц оружия за неделю

Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели более 160 проверок владельцев гражданского оружия в Тверской области
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Росгвардейцы выявили 19 административных правонарушений. Фото: Росгвардия Тверской области

За прошедшую неделю сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области провели более 160 проверок владельцев оружия. В ходе надзорных мероприятий специалисты выявили 19 правонарушений.

Нарушения в основном связаны с несоблюдением правил хранения и несвоевременным переоформлением разрешительных документов местными жителями. В результате проверок у физических лиц изъяли 14 единиц оружия.

Одновременно с этим подразделения вели плановую работу по выдаче документов, оформив гражданам более 300 новых лицензий и разрешений.