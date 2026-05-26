Для участников программы «Герои Верхневолжья» организовали спортивные тренировки

Участники региональной программы «Герои Верхневолжья» проходят последний образовательный модуль, четвертый по счету. Пресс-служба областного правительства сообщила, что, помимо обучения, в нем есть и интересная спортивная часть.

Для участников программы уже провели тренировки по гребле на байдарках и каноэ, метанию ножей, баскетболу, тхэквондо. 27 мая запланированы занятия по самбо и дзюдо с Анастасией Пашек, победительницей и призером всероссийских турниров, первенств и чемпионатов ЦФО по этим видам единоборств. А 28 мая – по хоккею с чемпионом ВХЛ Сергеем Дорофеевым. 29 мая для участников программы - ветеранов СВО с инвалидностью проведет тренировку призер Гран-при Международного паралимпийского комитета по легкой атлетике Антон Федулов.

Напомним, что программа «Герои Верхневолжья» является местным аналогом федеральной программы «Время героев» и реализуется на базе Тверского филиала РАНХиГС. Суть - подготовка управленцев в органы местной власти из ветеранов СВО.

В апреле глава региона Виталий Королев на встрече с участниками программы обозначил ключевые задачи, которые предстоит решать выпускникам «Героев Верхневолжья» на руководящих постах. В первую очередь это создание комфортной среды для жителей области, развитие экономики, спорта и туризма.