НовостиОбщество26 мая 2026 13:02

На продолжение ремонта Петербургского шоссе в Твери выделили 410 миллионов

Антон ПАЛЬЧИКОВ
Участок шоссе планируется расширить до шести полос. Фото: tverigrad.ru.

Комитет государственного заказа Тверской области объявил новый аукцион на реконструкцию участка Петербургского шоссе от поворота на улицу Фрунзе до выезда из Твери. Проект предусматривает расширение проезжей части до шести полос.

Предыдущий исполнитель, компания «Технострой», сорвал сроки сдачи объекта и допустил просрочку более чем на 220 дней, из-за чего областной дорожный фонд в апреле расторг с ним контракт. Стоимость нового контракта на Госзакупках выросла до 410,5 миллиона рублей, а завершить работы будущий подрядчик должен будет до 20 августа 2027 года.

Реконструкция шоссе избавит от пробок проезд к медицинскому кластеру и обеспечит выезд со строящегося Западного моста. О деталях расторжения договора и требованиях к новому исполнителю читайте в материале наших коллег из tverigrad.ru.