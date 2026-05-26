Разработка тверских ученых может стать локомотивом развития промышленности

Ученые Тверского государственного технического университета разработали технологию получения строительных материалов из отходов золы, которые образуются при сжигании бурого угля. Эта разработка способна стать локомотивом развития промышленности регионов. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где особенно много этого сырья.

По данным пресс-службы ТГТУ, в России на золоотвалах накоплено около 1,5 млрд тонн золошлаковых отходов (ЗШО), при ежегодном образовании 18 млн тонн от угольных электростанций (доля которых составляет около 20%), а поскольку утилизируется лишь 12% ЗШО, золоотвалы переполняются.

"В будущем не только не предвидится снижение уровня производства электроэнергии за счет сжигания бурого угля, но, по расчетам ученых, предполагается даже рост объемов его потребления. А это только усугубляет проблему утилизации ЗШО. <…> Обогащение и активация отходов сжигания бурого угля с применением современных подходов к получению реактивного порошкового материала обеспечит более глубокое и масштабное использование образующегося зольного продукта в производстве высокотехнологичной строительной продукции", - пояснили эксперты.

Эксперты отметили, что внедрение данной разработки позволит повысить энергоэффективность и снизить ресурсоемкость строительного комплекса Дальнего Востока и Сибири, что в свою очередь улучшит экологическую обстановку в регионах. Кроме того, сократятся затраты на обжиг и помол, появится возможность экономить природное сырье и использовать отходы сжигания бурого угля в производстве новых строительных материалов. Разработка может стать локомотивом развития всей промышленности этих регионов.