НовостиОбщество26 мая 2026 12:08

Тверское УФАС наказало подрядчика за сорванный контракт с детским лагерем

В Тверской области детский лагерь остался без новой спортивной площадки по вине подрядчика
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Бизнесмен из Санкт-Петербурга перестал выходить на связь с заказчиком. Фото: Тверское УФАС.

Дети из тверского лагеря «Радуга» лишились новой спортивной площадки из-за недобросовестного подрядчика. В декабре 2025 года Управление образования администрации города Твери наняло предпринимателя из Санкт-Петербурга для изготовления и поставки плоскостного спортивного сооружения.

Сборку комплекса запланировали на апрель 2026 года. Исполнитель проигнорировал многочисленные напоминания чиновников о приближении сроков сдачи и перестал выходить на связь. К установленному времени площадка в лагере не появилась.

В связи с грубым нарушением условий договора Тверское УФАС внесло петербургского коммерсанта в реестр недобросовестных поставщиков.