Производитель сыра в Тверской области допустил загрязнение продукции бактериями

Выявление бактерий группы кишечной палочки в сыре указывает на проблемы с дезинфекцией оборудования на предприятии. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» 25 мая 2026 года завершила проверку пробы сыра с массовой долей жира 45%, изготовленного на одном из предприятий Тверской области.

В составе продукта нашли бактерии группы кишечной палочки, что не допускается регламентом Таможенного союза. Специалисты отмечают, что бактериальное загрязнение является следствием проблем с гигиеной персонала и дезинфекцией оборудования. Образец исследовали по заявке Россельхознадзора в рамках пищевого мониторинга.

Сведения о нарушении передали в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям и занесли в систему раннего оповещения для подготовки информационных писем.