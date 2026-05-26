Производитель сыра в Тверской области допустил загрязнение продукции бактериями

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» 25 мая 2026 года завершила проверку пробы сыра с массовой долей жира 45%, изготовленного на одном из предприятий Тверской области.
В составе продукта нашли бактерии группы кишечной палочки, что не допускается регламентом Таможенного союза. Специалисты отмечают, что бактериальное загрязнение является следствием проблем с гигиеной персонала и дезинфекцией оборудования. Образец исследовали по заявке Россельхознадзора в рамках пищевого мониторинга.
Сведения о нарушении передали в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям и занесли в систему раннего оповещения для подготовки информационных писем.