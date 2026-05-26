Силовики проверили более 270 осужденных должников в Тверской области

В ходе рейдов специалисты побеседовали с каждым осужденным о последствиях уклонения от выплат по исполнительным листам. Фото: УФСИН Тверской области.

В Тверской области завершилась операция «Ущерб», направленная на контроль за возмещением вреда пострадавшим. С 12 по 22 мая 2026 года сотрудники УФСИН и судебные приставы проверили на дому более 270 осужденных без лишения свободы, имеющих исковые обязательства.

Всего силовики провели 34 рейда, в ходе которых выявили 11 нарушений порядка отбывания наказания. Виновным вынесли предупреждения, а в суды передали 11 ходатайств о продлении им испытательного срока.

С каждым гражданином провели профилактическую беседу о важности своевременного погашения долгов по исполнительным производствам и последствиях уклонения от обязательств.