Жители Тверской области смогут записаться на диспансеризацию через портал госуслуг

Тверская область стала одним из трех российских регионов, которые участвуют в пилотном проекте по записи на диспансеризацию и профосмотр через единый портал госуслуг.

Граждане старше 18 лет смогут максимально просто записываться через портал госуслуг на проверку здоровья, выбрав из перечня удобные дату и время. Необходимо будет заполнить анкету на этом сервисе.

Новые сервисы по записи на диспансеризацию и профосмотр через портал госуслуг для жителей Верхневолжья станут доступны осенью 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.