НовостиОбщество26 мая 2026 9:40

Пожилой житель Ржева отсудил 780 тысяч рублей у владелицы карты из Бурятии

Обращение 72-летнего жителя Ржева в прокуратуру помогло вернуть похищенные мошенниками деньги
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пенсионер смог вернуть свои накопления, которые он перевел телефонным мошенникам в апреле 2025 года.

Тверской области 72-летний пенсионер смог восстановить свои права после крупного хищения денег. В апреле 2025 года житель Ржева перевел неизвестным более 780 тысяч рублей под влиянием обмана.

Правоохранители установили, что средства поступили на карту жительницы Советского района города Улан-Удэ Республики Бурятия. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Ржевская межрайонная прокуратура обратилась в суд за гражданской защитой интересов пенсионера. Инстанция обязала владелицу счета вернуть всю сумму неосновательного обогащения, прокуратура контролирует исполнение решения.