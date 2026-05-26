Ржевская полиция разыскивает обстрелявшего окна квартиры хулигана

Правоохранители разыскивают подозреваемого. Фото: МВД Тверской области.

Отдел полиции во Ржеве зафиксировал сообщение об обстреле многоквартирного дома в ходе мониторинга средств массовой информации и интернета. Выехавший на место происшествия наряд подтвердил наличие двух повреждений на окнах квартиры на шестом этаже дома рядом со школой № 8. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские приняли официальное заявление от владелицы квартиры и начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.