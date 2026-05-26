В Твери экстренные службы проверяют вокзал после сообщений об эвакуации

Проверочные мероприятия на железнодорожном вокзале Твери проводятся силами экстренных служб и полиции. Фото: Павел МАКАРОВ.

Главное управление МЧС по Тверской области прокомментировало сообщения очевидцев об эвакуации на железнодорожном вокзале в Твери. В ведомстве подтвердили, что правоохранительные органы и экстренные службы проводят проверочные мероприятия в связи с поступившей информацией о возможном преступлении.

Пассажиров и жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Спасатели напоминают, что за распространение недостоверных сведений в прессе и интернете предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Для связи с силовиками в Твери действуют телефоны доверия: МЧС 39-99-99, УМВД 32-95-52 и ФСБ 77-74-41.