Житель Конаково ответит перед законом за убийство гостя в подъезде дома

Свидетелями смерти раненого мужчины в подъезде дома стали двое гостей, находившихся в квартире подсудимого. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Тверской области присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт жителю Конаково. Установлено, что ночью 5 декабря 2024 года в квартире на улице Гоголя во время застолья между 57-летним хозяином и его знакомым возник конфликт на почве внезапной личной неприязни.

Обвиняемый нанес гостю не менее одного удара ножом в грудь. Потерпевший выбежал в подъезд, где упал и скончался на глазах еще двоих гостей. Подсудимый отрицал вину, утверждаю, что случайно вонзил нож в пострадавшего на 12,5 сантиметра.

Однако гособвинитель от прокуратуры Тверской области представил неопровержимые доказательства умышленного преступления, а следственный отдел по городу Конаково провел комплекс экспертиз. Присяжные единогласно признали мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ. Суд готовится вынести приговор.