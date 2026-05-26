Тверская полиция предупредила о краже данных через фейковые VPN-сервисы

УМВД России по Тверской области выявило новую схему распространения вредоносного программного обеспечения. Мошенники под видом бесплатного VPN-сервиса предлагают установить программу, которая на самом деле является банковским трояном.

После установки приложение получает доступ к СМС-сообщениям, push-уведомлениям и конфиденциальным данным банковских приложений. Также вирус может скрытно скачивать на устройство другие вредоносные модули без ведома владельца.

Полицейские напоминают, что бесплатные сторонние сервисы регулярно используются как канал для атак, и рекомендуют скачивать софт только из официальных магазинов приложений.