НовостиОбщество26 мая 2026 6:43

Тверская полиция предупредила о краже данных через фейковые VPN-сервисы

Тверские полицейские выявили фейковый VPN-сервис, ворующий пароли от мобильных банковских приложений
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Под видом бесплатных приложений в интернете распространяется опасный банковский троян и загрузчик вирусов

Фото: Александра ВОСТРИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

УМВД России по Тверской области выявило новую схему распространения вредоносного программного обеспечения. Мошенники под видом бесплатного VPN-сервиса предлагают установить программу, которая на самом деле является банковским трояном.

После установки приложение получает доступ к СМС-сообщениям, push-уведомлениям и конфиденциальным данным банковских приложений. Также вирус может скрытно скачивать на устройство другие вредоносные модули без ведома владельца.

Полицейские напоминают, что бесплатные сторонние сервисы регулярно используются как канал для атак, и рекомендуют скачивать софт только из официальных магазинов приложений.