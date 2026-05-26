Тверские спасатели за прошедшие сутки потушили три техногенных пожара

Системы жизнеобеспечения региона 25 мая работали в штатном режиме. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки на территории Тверской области зарегистрировали три техногенных пожара. По данным оперативной сводки на 26 мая 2026 года, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет, а происшествий на водных объектах региона не зарегистрировано.

Пожарно-спасательные подразделения для ликвидации последствий ДТП не привлекались, выездов группы специальных взрывных работ также не потребовалось. Ограничений движения на федеральных автодорогах области не зафиксировано.

Все системы энергоснабжения и объекты ЖКХ Верхневолжья функционируют стабильно. Главное управление МЧС и пожарные гарнизоны региона продолжают нести службу в усиленном режиме повышенной готовности.