В Твери открывается еще один частный музей

Новый музей расположен в самом начале улицы Трехсвятской. Фото: со страницы Виктории Тачаловой в ВК

29 мая в Твери открывается уникальный частный музей-фотоателье Ивана Тачалова. Музей расположен в сохранившемся здании, где с 1906 года жил и работал выдающийся мастер светописи. Это угловое здание на улице Трехсвятской (30/14), рядом с которым на улице расположена фотозона - рамка

Создатель музея - правнучка фотографа — Виктория Бурмистрова-Тачалова, хранитель наследия своего знаменитого прадеда, члена Русского фотографического общества и потомственного почётного гражданина Твери.

Гостей приглашают окунуться в атмосферу дореволюционного фотоателье Ивана Тачалова, где детально воссозданы интерьеры - фотоателье, старинная лаборатория и жилая квартира мастера. Все экспонаты подлинные: редкая техника, мебель и предметы быта конца XIX – начала XX веков.

В экспозиции музея также визуальная летопись: уникальные снимки Твери и Тверской губернии, запечатлевшие людей, знаковые события того времени и виды города.

Торжественное открытие в 14 часов.