НовостиПроисшествия25 мая 2026 16:40

В Конаково мужчина убил собеседника одним ударом

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве
Екатерина ИЛЬИНА
Собрали доказательную базу. ФОТО: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

В Конаково мужчина признан виновным в совершении убийства. Доказательства собрал следственный отдел по городу Конаково следственного управления СК РФ по Тверской области. Вынесен вердикт присяжных заседателей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, следствием и судом установлено, что 5 декабря 2024 года мужчина, находясь в квартире дома, расположенного по улице Гоголя города Конаково, пырнул ножом своего знакомого в область груди. Потерпевший погиб после одного удара.

Следователем районного следственного отдела СК в рамках расследования проведён комплекс следственных действий, судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают осужденного в инкриминированном ему преступлении.

На основании вердикта судом в отношении мужчины будет постановлен приговор.