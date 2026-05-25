В Конаково мужчина убил собеседника одним ударом

В Конаково мужчина признан виновным в совершении убийства. Доказательства собрал следственный отдел по городу Конаково следственного управления СК РФ по Тверской области. Вынесен вердикт присяжных заседателей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, следствием и судом установлено, что 5 декабря 2024 года мужчина, находясь в квартире дома, расположенного по улице Гоголя города Конаково, пырнул ножом своего знакомого в область груди. Потерпевший погиб после одного удара.

Следователем районного следственного отдела СК в рамках расследования проведён комплекс следственных действий, судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают осужденного в инкриминированном ему преступлении.

На основании вердикта судом в отношении мужчины будет постановлен приговор.