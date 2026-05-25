Виталий Королев сообщил, что в Тверской области стартовала активная фаза дорожных ремонтов

Ремонт идет даже ночью. Фото: ПТО

В Тверской области стартовала активная фаза дорожных ремонтов. Об этом сообщил глава региона в своем канале в МАХ 25 мая.

Виталий Королев пояснил, что он еженедельно на связи с ответственными, получает всю детальную информацию о ходе работ.

«В ближайших планах – несколько инспекционных выездов на места и оценка усилий подрядчиков, – отметил руководитель области. – Сейчас завершается укладка асфальта на автодороге между Нелидово и Белым. Это значимая транспортная артерия юго-запада нашей области, по которой проходят школьные и автобусные маршруты, «скорая помощь. По данным регионального Минтранса, работы на объекте ведутся круглосуточно».

Виталий Королев сообщил, что ремонт рассчитывают завершить быстрее и минимизировать временные неудобства для автолюбителей.

В ремонтную кампанию этого сезона также включены трассы Москва – Петербург – Лихославль, Осташков – Верхние Котицы, Медное – Буявино, улично-дорожная сеть Торжка.

«Дорожной сфере уделяем максимальное внимание. Вижу, что на это есть серьезный и справедливый запрос жителей. Только в этом году в планах – отремонтировать более 380 километров дорог. К тому же, ранее договорились с Росавтодором усилить совместную работу по приведению ключевых магистралей нашей области в нормативное состояние. Акцент – на долгосрочных решениях и усилении контроля качества», – добавил исполняющий обязанности губернатора.