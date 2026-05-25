Эксперты не могут определить пол медвежонка, которого привезли в Тверскую область

Наконец то нашел еду! Фото: Центр спасения медвежат-сирот.

В торопецкий Центр спасения медвежат-сирот привезли еще одного медвежонка, на этот раз из Республики Коми.

Сирота бродяжничал неподалеку от человеческого жилья в Усть-Куломском районе. Местные жители видели его на протяжении нескольких дней: он один бродил по району и забегал на дачи в поисках еды. Местные жители догадались, что он остался без мамы. Неравнодушные люди обратились в Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Республики Коми. Медвежонка отловили. Оперативно оформили все необходимые документы и передали Сергею Валентиновичу Пажетнову, который приехал за ним. Малыш хорошо перенес дорогу, хотя путь был очень неблизким.

В Центре спасения медведя осмотрели. Состояние его стабильное – активен, хорошо ест, видимых ранений и травм не наблюдается. Специалисты центра рассказали подробности первым часов пребывания воспитанника на тверской земле. Для его осмотра понадобилось применение седативных препаратов. Но звереныш активно защищался, не давал взять себя в руки, довольно больно кусался и царапался. Так и должно вести себя животное, проявляя необходимую для благополучного выживания в природе реакцию страха перед человеком. По этой причине эксперты пока не могут сказать, самец это или самочка. Для проведения более полного обследования под анестезией показаний нет, поэтому медведь пока останется без имени.

Малыш находится на усиленном режиме питания. Сотрудники центра благодарят всех добрых людей, не оставшихся равнодушными к судьбе малыша.