Роспотребнадзор Тверской области проконсультирует граждан по вопросам туризма

Управление Роспотребнадзора по Тверской области информирует о начале работы тематической горячей линии с 25 мая по 7 июня. В этот период специалисты консультируют граждан по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристских услуг.

Тверичане могут узнать о правилах действий при задержке авиарейсов и эпидемиологической обстановке за рубежом. Звонки принимаются по телефону (4822) 32-35-98 по будням с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Единый консультационный центр ведомства работает круглосуточно по бесплатному номеру 8-800-555-49-43. Личные обращения граждан принимаются в Консультационном центре в Твери на улице Дарвина, 13, а также в районных пунктах области.