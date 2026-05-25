НовостиОбщество25 мая 2026 14:48

Роспотребнадзор Тверской области проконсультирует граждан по вопросам туризма

Тверской Роспотребнадзор запустил горячую линию для туристов перед сезоном отпусков
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Туристам помогут защитить свои права при задержке авиарейсов.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области информирует о начале работы тематической горячей линии с 25 мая по 7 июня. В этот период специалисты консультируют граждан по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристских услуг.

Тверичане могут узнать о правилах действий при задержке авиарейсов и эпидемиологической обстановке за рубежом. Звонки принимаются по телефону (4822) 32-35-98 по будням с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Единый консультационный центр ведомства работает круглосуточно по бесплатному номеру 8-800-555-49-43. Личные обращения граждан принимаются в Консультационном центре в Твери на улице Дарвина, 13, а также в районных пунктах области.