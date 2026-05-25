НовостиОбщество25 мая 2026 14:10

Два новых туристических поезда запустят через Тверскую область

Российские железные дороги утвердили расписание познавательных маршрутов на 2027 год и первый квартал 2028 года
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Туристы смогут посетить Ржев, Торжок и Калязин на новых поездах РЖД.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В «РЖД» разработали график движения туристических поездов, два из которых пройдут через Тверскую область. Первый маршрут под названием «Ржевский рубеж» свяжет Москву, Ржев и Торжок. Его запуск приурочат к майским праздникам, сейчас проект находится в стадии разработки.

Второй туристический поезд — «В Углич» — повезет пассажиров по пути из Москвы через Калязин. Подробности этого рейса ведомство пока не раскрывает.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, новые направления составлены с расчетом на развитие культурно-познавательного, событийного и патриотического туризма. Поездки будут интересны любителям истории, городских экскурсий, музеев и природных красот.