Мошенники через домовые чаты похитили у жителей Верхневолжья более 3 млн рублей

Пенсионеры из Ржева и Кимр лишились крупных сумм. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области зафиксирована новая схема мошенничества через домовые чаты жильцов многоквартирных домов. Злоумышленник под видом соседа предлагал вступить в онлайн-сообщество и выманивал присылаемый в СМС код.

После этого жертвам звонили лжесотрудники ведомств и сообщали о взломе Госуслуг и оформлении доверенности на их счета. Для аннулирования этой доверенности 66-летнюю жительницу Ржева и 70-летнего жителя Кимр убедили поехать в Москву.

Там пострадавшие через три банкомата в разных районах обналичили свои сбережения и лично передали неизвестной женщине-курьеру по 1 600 000 рублей каждый после того, как она назвала слово-пароль. Полиция Кимр и Ржева возбудила уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.