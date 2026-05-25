У землевладельца изъяли 98 гектаров заросшей пашни в Оленинском округе

На заброшенных пашнях сельскохозяйственная деятельность не велась более десяти лет. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

В Тверской области Нелидовский межрайонный суд в мае 2026 года постановил изъять у гражданина РФ три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 98,14 гектара.

Пашни у деревни Черемушки Оленинского округа не обрабатывались более десяти лет и полностью заросли березами высотой в два метра, ивняком, пыреем и ядовитым борщевиком Сосновского. В марте 2025 года Россельхознадзор выдал предписание устранить нарушения, но собственник проигнорировал срок исполнения в октябре. За это мировой судья судебного участка № 52 московского района Коньково оштрафовал нарушителя по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ.

В феврале 2026 года ведомство передало материалы в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, которое через суд добилось изъятия участков для продажи на аукционе.