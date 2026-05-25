Эксперт в Тверской области рассказал подросткам об опасностях в интернете

Разговор с молодежью вели эксперты. Фото: ОДК "Пролетарка"

В областном ДК «Пролетарка» молодым людям рассказали об основах кибербезопасности. В диалоге приняли участие более 70 студентов колледжей.

Задачу по активной профилактической работе с молодежью, ограждению от влияния деструктивных организаций поставил глава Тверской области Виталий Королев на одном из заседаний Антитеррористической комиссии региона.

Сергей Большаков – генеральный директор ООО «Корпорация СОРМ», специалист в области информационной безопасности рассказал подросткам об основных аспектах безопасного поведения в интернете, объяснил, кто и как вербует молодежь в социальных сетях. Ответил на вопросы по криптографической защите персональных данных. Пояснил, как применяется искусственный интеллект в сфере кибербезопасности.

В Тверской области регулярно проводятся мероприятия по профилактике распространения терроризма и экстремизма среди молодежи. На прошлой неделе представители Правительства и министерств Тверской области, региональной Антитеррористической комиссии приняли участие в XX Всероссийском специализированном форуме-выставке «Современные системы безопасности – Антитеррор» в Красноярске.

Одной из ключевых тем мероприятия также стала защита молодежи от идеологии терроризма и экстремизма. Участники обсудили реализацию антитеррористических проектов, проведение воспитательной работы с детьми, профилактику вовлечения их в противоправную деятельность.