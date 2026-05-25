Автомобили, провизия, стройматериалы ушли из Тверской области на СВО

Гумгруз стал результатом усилий многих людей. Фото: ПТО

Волонтерские организации и неравнодушные жители Тверской области продолжают собирать гуманитарные грузы для военнослужащих в зоне СВО.

Виталий Королев сравнил нынешнюю ситуацию с годами Великой Отечественной войны:

- Тогда весь народ сплотился, чтобы дать отпор нацистам. Стал одной несокрушимой силой и победил. И сегодня Россия сражается с нацистами единым фронтом. А мы поддерживаем наших ребят на передовой.

Тверской штаб «МыВместе» передал военнослужащим пять автомобилей – два УАЗа, две «Нивы» и автобус класса В «ГАЗ» – на Херсонское направление в зенитную ракетную бригаду в дивизион противодействия БПЛА. Транспорт пригодится для подвоза материальных средств, продовольствия и боеприпасов.

За техникой в Тверь приехал уроженец Конаково, заместитель командира по военно-политической работе дивизиона противодействия БПЛА с позывным «Консул»:

- Помощь любая, от простых людей или больших организаций, очень значима. Наши люди делают большое дело. Эта техника помогает, и мы, соответственно, двигаемся потихоньку вперед и скоро Победа будет за нами.

Вместе с автомобилями бойцам были отправлены и другие необходимые вещи: продукты, бытовые предметы, средства личной гигиены. Свой вклад посылками внес Фонд Твери и другие волонтеры.

Тверской штаб «МыВместе» приглашает всех желающих присоединиться к движению и оказать посильную помощь бойцам. Подробная информация представлена по ссылке.

К сбору присоединились активисты Союза десантников из Селижарово, Пено и Осташкова. От них отправлен еще один автомобиль на передовую.

- Отправили очередной автомобиль модели УАЗ, получивший позывной «Головастик». Средства на него собраны усилиями множества неравнодушных людей и искренних добрых сердец, объединённых общей целью, – рассказали в штабе Союза.

Второй гумгруз из Селижаровского округа передала военным инициативная группа муниципалитета. «Посылка» включала в себя 76 кубометров древесины и досок, антидроновые сети, теплые одеяла и постельное белье, продовольственные продукты, оптоволоконный кабель и многое другое.

Фото предоставлены волонтерским штабом "МыВместе", Инициативной группой Селижаровского округа, Союзом десантников Селижарово, Пено и Осташкова