В Нелидово осудили мужчину за попытку сжечь бывшую девушку и ее семью

Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в окна квартиры, где находились шесть человек, включая малолетнего ребенка. Фото: Прокуратура Тверской области.

Нелидовская межрайонная прокуратура поддержала обвинение в отношении 40-летнего жителя по статьям о покушении на уничтожение имущества и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

В ночь на 17 августа 2025 года пьяный фигурант из-за ревности к бывшей подруге изготовил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил их на балкон и в окно квартиры в переулке Мира.

В жилье находились шесть человек: его знакомая, ее родители, братья, включая малолетнего, и сестра. Возгорание не произошло, никто не пострадал, а злоумышленника задержала полиция. На основании собранных СК доказательств суд назначил виновному 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.