Прокуратура Тверской области примет жалобы на долги по зарплате

С 25 по 29 мая 2026 года в прокуратуре Тверской области организована работа специальной горячей линии. Жители региона могут сообщить о фактах невыплаты заработной платы по телефону 8-910-531-91-00.

Прием звонков осуществляется ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00. Вся поступающая информация будет тщательно проверена сотрудниками ведомства для последующего принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме телефонной связи, направить официальное обращение граждане могут через Единый портал государственных услуг или единый портал прокуратуры РФ.