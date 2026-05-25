НовостиОбщество25 мая 2026 11:47

Прокуратура Тверской области примет жалобы на долги по зарплате

В регионе открылась горячая линия, по которой жители могут сообщить о задержках выплат и нарушении трудовых прав
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Горячая линия будет работать до 29 мая.

С 25 по 29 мая 2026 года в прокуратуре Тверской области организована работа специальной горячей линии. Жители региона могут сообщить о фактах невыплаты заработной платы по телефону 8-910-531-91-00.

Прием звонков осуществляется ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00. Вся поступающая информация будет тщательно проверена сотрудниками ведомства для последующего принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме телефонной связи, направить официальное обращение граждане могут через Единый портал государственных услуг или единый портал прокуратуры РФ.