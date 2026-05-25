Московская фирма сорвала ремонт усадьбы Климентьевых в Твери

Подрядчик не исполнил обязательства по ремонту усадьбы стоимостью 10 миллионов рублей. Фото: Тверское УФАС.

Тверское управление антимонопольной службы внесло московское ООО «Архреставрация» в реестр недобросовестных поставщиков. В апреле 2025 года Департамент ЖКХ заключил с компанией контракт стоимостью 10 миллионов рублей на проведение противоаварийных работ в городской усадьбе Климентьевых, являющейся объектом культурного наследия.

Подрядчик получил аванс в размере 3 миллионов рублей. Сроки окончания ремонта перенесли с ноября 2025 года на июль 2026 года. Однако из-за нехватки специалистов и материалов темпы затянулись, а на объекте зафиксировали захламление территории строительными отходами и нарушения безопасности.

Ситуация привела к обрушению части стены усадьбы из-за некачественных работ. Компания проигнорировала требования заказчика исправить дефекты, после чего УФАС применило к нарушителю санкции.