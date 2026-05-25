Энергетики Твери досрочно завершили испытания теплосетей на двух улицах

24 мая в Твери досрочно восстановили подачу горячей воды по ряду адресов после успешных гидравлических испытаний. По сообщению ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области», ремонтные бригады завершили проверку теплотрасс на прочность и плотность с опережением графика.

На Зеленом проезде вода вернулась в дома № 41, 43 корпус 1, 43 корпус 2 и 43 корпус 4. На улице Орджоникидзе подключены дома № 51 корпус 1, 53 корпус 1, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 55/39, а также спортивная школа № 51а и магазин «Атак» № 51.

Досрочный пуск стал возможен благодаря тому, что управляющие компании оперативно подтвердили готовность внутридомовых коммуникаций к приему теплоносителя.