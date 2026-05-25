НовостиОбщество25 мая 2026 9:22

Тверские росгвардейцы пресекли 18 правонарушений за неделю патрулирования

Сотрудники вневедомственной охраны Тверской области совершили более 270 выездов по сигналам тревоги и предотвратили кражи на всех объектах
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За отчетную неделю в Тверской области не допущено краж с охраняемых объектов. Фото: Росгвардия Тверской области.

Управление Росгвардии по Тверской области подвело итоги работы вневедомственной охраны за прошедшую неделю. Группы задержания пресекли 18 административных правонарушений во время патрулирования улиц.

Всего экипажи совершили более 270 выездов по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов. Кроме того, сотрудники 16 раз направлялись для оказания помощи территориальным органам внутренних дел для поддержания порядка. Благодаря круглосуточному несению службы краж с подконтрольных объектов не допущено.

В настоящее время ведомство продолжает набор граждан на должности полицейских и полицейских-водителей младшего начальствующего состава. За подробной информацией можно обратиться в отдел кадров по телефону 8 (4822) 34-35-98.