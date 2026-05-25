Тверские поисковики нашли детали снаряжения экипажа сбитого в 1941 году Пе-2

Место падения советского самолета. Фото: vk.com/НИ ВПЦ Подвиг.

Поисковый центр «Подвиг» сообщил о продолжении работ на месте крушения самолета Пе-2. Экипаж под командованием Суслова, Зорикова и Кубяшева не вернулся с боевого задания в октябре 1941 года.

На месте падения в Тверской области работала сводная группа из специалистов центра «Подвиг», отрядов «Витязь» и «Единорог», а также поисковиков Следственного комитета РФ. Члены экспедиции обнаружили застегнутый карабин от подвесной системы пилотов и пряжку от одного из охватов.

Находка указывает на то, что останки летчиков могут находиться рядом с обломками. Местная легенда о наличии здесь могил пока не подтвердилась. Поисковые мероприятия на объекте продолжаются.