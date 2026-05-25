Многодетная семья из Тверской области отстояла право на бесплатную землю

Переезд многодетной семьи послужил необоснованным поводом для ее снятия с земельного учета. Фото: Прокуратура Тверской области.

Многодетная мать из Калининского округа Тверской области обратилась в прокуратуру после того, как местная администрация исключила ее из очереди на бесплатный участок. Право на землю женщина получила по закону, воспитывая трех и более детей.

Однако после переезда в Тверь и смены регистрации муниципальные чиновники лишили ее льготы. Прокуратура Калининского района признала решение властей необоснованным и внесла официальное представление главе округа.

Благодаря вмешательству прокуроров права многодетной семьи были полностью восстановлены, ее вернули на учет для предоставления земли в собственность.