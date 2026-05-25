Тверские спасатели за сутки потушили девять пожаров

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Тверской области дважды привлекались для реагирования на ДТП. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки на территории Тверской области зарегистрировали девять техногенных пожаров. По данным сводки на 25 мая 2026 года, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет, а на водных объектах региона происшествий не зарегистрировано.

Пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Группа специальных взрывных работ за сутки к выездам не привлекалась. Все объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения области работают стабильно, нарушений не зафиксировано.

Ограничений движения на федеральных автомобильных дорогах за отчетный период не вводилось. Главное управление МЧС и пожарные гарнизоны области продолжают нести службу в усиленном режиме повышенной готовности.