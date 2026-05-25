Минобороны сообщило о ликвидации двух беспилотников над Тверской областью

Жители Тверской области не пострадали. Фото: Павел МАКАРОВ.

Силы ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали над Тверской областью два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает правительство региона, ночной инцидент прошел без пострадавших среди населения, разрушений на земле нет.

Всего за прошедшую ночь над территорией России перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника. Помимо Верхневолжья, воздушные цели сбили над Московским регионом, Республикой Крым, а также над Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Курской, Брянской и Белгородской областями.