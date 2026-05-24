Виталий Королев отметил 27 тверских школьников за результаты во Всероссийской олимпиаде

Отличные результаты показали 27 школьников. Фото: правительство Тверской области

Всероссийская олимпиада школьников принесла Тверской области 27 финалистов. Глава региона Виталий Королев в своем канале в МАХ назвал это отличным результатом, которым можно гордиться.

Абсолютной победительницей по литературе стала Наталья Зайцева, ученица 11 класса тверской гимназии №8: она набрала 95 баллов из 113 возможных. Кроме того, пятеро школьников из Твери и Удомли стали призёрами олимпиад по экологии, английскому и итальянскому языкам, физкультуре и технологии.

Все финалисты показали не только глубокие знания, но и творческое мышление, упорство и настоящий бойцовский характер. Глава Тверской области подчеркнул, что за успехами ребят стоит огромный труд педагогов и поддержка родителей, которые верили в юные таланты.