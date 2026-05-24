В Тверской области начался семейный фестиваль по финансовой грамотности

В Тверской области стартовал первый этап регионального проекта «Финансы для всей семьи — Верхневолжский семейный фестиваль». В нём приняли участие 46 семей, включая многодетные, молодые, семьи участников СВО и людей с ограничениями по здоровью.

Глава региона Виталий Королев отметил, что фестиваль уникален для России: он объединяет людей разных возрастов, помогает развивать финансовую грамотность и творческие навыки, а также формирует ответственное отношение к деньгам. На первом, финансовом этапе семьи решали практические задачи.

Победителями стали Симкины (1-е место), Шибаевы и Коноваловы (2-е место), а также Кочерга (3-е место). В июне пройдёт творческий этап — создание рисунков или эссе на тему финансов, а в сентябре состоится финал, где определят победителей и призёров. Организаторами выступают Региональный центр финансовой грамотности АНО «Тверской вектор», Министерство финансов Тверской области и Отделение Тверь Банка России.