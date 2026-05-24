В Тверской области приезжий парень напал с "розочкой" на посетителей кафе

Нападавшего задержали. Фото: УМВД по Тверской области

Сегодня рано утром жители Зубцовского округа стали свидетелями жестокой драки у местного кафе и сразу позвонили в полицию. Прибывший наряд задержал подозреваемого по горячим следам, им оказался 23-летний уроженец Дагестана, уже имевший судимость. Молодой человек, работавший дорожным рабочим, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как выяснили полицейские, ещё внутри заведения он вёл себя агрессивно и вызывающе, постоянно провоцировал посетителей. После закрытия кафе словесная перепалка переросла в открытое нападение: нетрезвый мужчина накинулся на стоявших на улице людей и осколком разбитой бутылки порезал двоих из них. У пострадавших диагностировали резаные раны лица, рук и головы, им оперативно оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».