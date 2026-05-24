В Тверской области женщина на Cherry Amulet слетела с дороги, пострадал пассажир

В Кувшиновском округе женщина-водитель устроила аварию с пострадавшим. ДТП произошло на дороге Торжок-Осташков-Тысяцкое, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тверской области.

По данным ведомства, 30-летняя автоледи, управляя автомобилем Cherry Amulet, двигалась по грунтовой дороге. Женщина не справилась с управлением, превысив скоростной режим, в результате чего её машина вылетела за пределы проезжей полосы. В этом дорожном инциденте травмы получил пассажир легковушки — 32-летний мужчина.