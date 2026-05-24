В Тверской области пьяный дебошир избил пару на улице

Палка от удара сломалась. Фото: УМВД по Тверской области

В Бежецком округе возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тулы, который устроил пьяный дебош. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Мужчина приехал в Бежецк по работе и решил отдохнуть в кафе, там изрядно выпил. Поздно вечером он вышел из заведения и наткнулся на 37-летнего местного жителя, который провожал девушку. Внезапно туляк поднял с земли деревянную палку и с силой ударил ею прохожего, а затем и девушку — от удара орудие разлетелось на части.

Подозреваемого задержали, в полиции дебошир не смог внятно объяснить свой поступок, но заявил, что готов компенсировать потерпевшим причинённый вред.