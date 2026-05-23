В Твери подросток-велосипедист отвлёкся на собаку и попал под колёса. Фото: пресс-служба городского отдела Управления Госавтоинспекции.

В Твери, в посёлке Вагонников 23 мая в 19:35 машина сбила подростка на велосипеде. Информацию сообщили в городском отделе Управления Госавтоинспекции.

37-летний водитель за рулём Volkswagen Polo ехал по улице Дорошихинская от посёлка Вагонников в сторону проезда Стеклопластиков. В это время из-за дома №4 выскочил велосипедист, за которым бежала собака. Мальчик оглядывался назад, на дорогу не смотрел и выехал наискосок на проезжую часть.

Машина наехала на ребёнка. Данные мальчика неизвестны. На вид ему 14-15 лет.

Юный велосипедист получил тяжёлые травмы из-за того, что не смотрел на дорогу. Фото: пресс-служба городского отдела Управления Госавтоинспекции.

С тяжёлыми травмами пострадавшего госпитализировали в Тверскую ДОКБ.