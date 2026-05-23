В Тверской области воскресенье обещает быть дождливым

В Тверской области в воскресенье, 24 мая, будет погода «жёлтого уровня» опасности. Об этом сообщают в Гидрометцентре России.

В отдельных районах Верхневолжья с 08:00 до 22:00 24 мая возможны грозы.

В Тверском регионе аномальная жара с температурными рекордами отступила. На смену ей пришло умеренное тепло. Днём 23 мая воздух прогрелся до +20 … +21 градуса. В воскресенье днём столбики термометров поднимутся до +24 градусов и местами будут дожди. Ночью будет до +11 градусов.

В начале новой рабочей недели, т.е. 25 мая, прогнозируют похолодание.