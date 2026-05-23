В Твери умерла директор гимназии №44 Людмила Дровосекова. Фото: группа в соцсетях гимназии №44.

В Твери на 66-м году ушла из жизни директор гимназии №44 Людмила Дровосекова. Об этом сообщили в соцсетях учебного заведения.

Людмила Ивановна умерла 21 мая. В сентябре ей исполнилось бы 66 лет. Она шесть лет возглавляла 44-ю гимназию, а также работала учителем русского языка и литературы.

«Смерть часто забирает лучших и всегда не вовремя, неожиданно и навсегда. Сколько ещё грандиозных планов, мудрых решений, благородных поступков мог бы совершить этот удивительный человек. В памяти живущих она навсегда останется примером служения своей профессии, долгу, кристальной честности и прямолинейности. Ученики, коллеги, друзья скорбят об этой невосполнимой утрате», – пишут коллеги в некрологе в соцсетях гимназии.

Прощание с Людмилой Ивановной пройдёт в понедельник, 25 мая, в 12:30 у церкви Белая Троица. Храм расположен на улице Троицкая, 38 в Твери.

Издание «КП-Тверь» выражает соболезнования родным и близким педагога.