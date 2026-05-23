В Твери 16-летний подросток сел на скутер и попал в отделение полиции

В Твери 16-летний подросток без прав поехал кататься на скутере.

В Твери 22 мая около 21:05 на улице Ломоносова, около дома №88/43 сотрудники ДПС остановили скутер, которым управлял молодой человек. Оказалось, что он нарушает ПДД. Об этом 23 мая сообщили в городском отделе Управления Госавтоинспекции.

У 16-летнего юноши не было водительских прав необходимой категории. На него составили административный протокол, штраф по которому варьируется от 5000 до 15 000 рублей.

Отец молодого человека заплатит штраф за передачу транспортного средства тому, у кого нет прав.

Подростка вместе с законным представителем доставили в Заволжский отдел городского УМВД. Материалы передадут в ПДН, где будут решать вопрос о привлечении мамы и папы юного тверичанина за ненадлежащее исполнение их обязанностей. А мальчика, возможно, поставят на учёт.

Транспортное средство отвезли на спецстоянку.