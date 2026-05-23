В Твери Виталий Королев дал старт десятому «ЗаБегу.РФ» с 2400 участниками

В Твери Виталий Королев дал старт десятому полумарафону «ЗаБег.РФ». Фото: пресс-служба правительства Тверской области / Эдуард Бредихин.

В Твери 23 мая проходит главный полумарафон России с синхронным стартом – «ЗаБег.РФ». Масштабный спортивный праздник в 10-й раз объединил любителей бега.

Старт состязаниям дал глава Тверского региона Виталий Королев, который напутствовал участников перед забегом. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В Тверской области в полумарафоне участвуют 2400 человек, это очень хорошая цифра. Хочу сказать всем участникам – каждый из вас уже победил. Потому что пришёл сюда, несмотря на ранее субботнее утро, чтобы заняться спортом. Сегодня всем желаю показать настоящий тверской характер. А мы, в свою очередь, будем делать все для того, чтобы спорт в Тверской области развивался», – обратился к бегунам Виталий Королев.

В соревнованиях участвуют взрослые и дети старше 6 лет. На «ЗаБег.РФ» есть четыре дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 километра. Маршруты проходят по центру города, где много достопримечательностей: Императорский дворец, Спасо-Преображенский собор, Старый Волжский мост, памятник Афанасию Никитину и др. Также традиционно на спортивном мероприятии подготовили культурную программу.

«Верхневолжье бежит со всей страной! Дал старт Всероссийскому полумарафону “Забег.РФ” в Твери. Наш регион выбирает спорт, развитие и здоровый образ жизни!» – сделал пост в своём канале в MAX Виталий Королев.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые прошёл 21 мая 2017 года. Старт одновременно дали в 10 городах России. В 2020-м это синхронно побежали участники во всех субъектах страны.

В 2023 году забег получил международный статус, т.к. присоединились Китай, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан. Там спортивный праздник получил название «One Run». В 2024-м его география расширилась до 15 стран, а в этом году – уже до 25.

Синхронный старт – это уникальная особенность Всероссийского полумарафона. В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» был вписан в Книгу рекордов Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».