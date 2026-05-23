В Твери поставили вторую опору нового колеса обозрения.

В Твери утром 23 мая поставили вторую опору нового колеса обозрения. Об этом сообщает портал Tverigrad.ru. Первую установили ещё 20 мая.

Для работ потребовался кран со стрелой длиной 70 метров и грузоподъёмностью в 120 тонн. Отметим, что высота самого колеса обозрения будет 49,1 метра, диаметр – 45 метров.

Аттракцион будет находиться в горсаду. В 32 кабинках единовременно смогут прокатиться 128 человек.

Судя по предъявляемым требованиям, аттракцион может стать круглогодичным, т.к. в кабинках появятся системы отопления и кондиционеры.

Закончить работы по монтажу и запуску должны к сентябрю этого года.