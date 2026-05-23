В Тверской области судебный пристав помог остановить пьяного водителя

В Оленинском округе бдительный судебный пристав помог избежать трагедии с участием нетрезвого водителя. Несчастный случай мог бы произойти. Информацию сообщили в пресс-службе УФССП по Тверской области.

Младший лейтенант внутренней службы Андрей Виноградов ехал на своей машине после службы на работу к жене. В какой-то момент он заметил на дороге грузовик «Газ-53», который вилял туда-сюда. Само транспортное средство представляло из себя практически лишь кабину и шасси. Кроме того, на нём не было госномеров.

«Газ» остановился, из него вышли и зашли обратно двое мужчин, и грузовой транспорт поехал по тротуару. Тогда сотрудник ФССП решил действовать. Он перегородил своей машиной дорогу нарушителя и, представившись, потребовал заглушить двигатель. Из кабины «Газ-53» пахло алкоголем.

На место приехали госавтоинспекторы. То, что мужчина за рулём грузовой машины был нетрезв подтвердило медосвидетельствование. Оказалось, что его уже штрафовали за нетрезвое вождение. Теперь возбудили уголовное дело.

«Действия судебного пристава Андрея Виноградова способствовали пресечению опасного вождения и предотвращению возможной трагедии», – пишут в пресс-материале регионального Управления ФССП.