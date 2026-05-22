НовостиОбщество22 мая 2026 18:53

Житель Кувшиново получил семь лет строгого режима за выстрел знакомому в спину

Преступление, совершенное 77-летним мужчиной в лесу, раскрыли благодаря найденному под снегом патрону от охотничьего ружья
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Экспертные исследования подтвердили, что изъятый с заснеженного места преступления патрон был выпущен из охотничьего ружья осужденного. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

77-летний житель города Кувшиново признан виновным в умышленном убийстве знакомого. В октябре 2024 года в лесу во время ссоры подсудимый нанес потерпевшему удар в область левого глаза неустановленным предметом и один раз выстрелил в спину из охотничьего оружия, после чего скрылся.

Пострадавший скончался на месте. Следователь-криминалист Следственного комитета обнаружил на заснеженном месте происшествия стреляный патрон с помощью металлоискателя.

Баллистическая экспертиза подтвердила, что выстрел был сделан из ружья, изъятого у фигуранта в ходе оперативных действий. Прокуратура Кувшиновского округа поддержала гособвинение. Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.