Водитель «Джили» разбился насмерть на трассе М-10 в Вышневолоцком округе

Оперативные службы выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

22 мая 2026 года на федеральной трассе М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе произошло смертельное ДТП. На 298-м километре автодороги водитель-мужчина за рулем автомобиля «Джили» совершил наезд на металлическое барьерное ограждение.

В результате столкновения автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники оперативных служб, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.