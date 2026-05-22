В Тверской области вынесли приговор ярославцу за продажу чужих лошадей

Зубцовский районный суд вынес приговор 21-летнему жителю Ярославля за растрату имущества в особо крупном размере. По версии следствия, с июля по ноябрь 2024 года молодой человек по договоренности со своим знакомым закупил на его деньги шесть лошадей, прицеп и амуницию.

Имущество разместили на участке потерпевшего в Зубцовском муниципальном округе. Воспользовавшись доверием и отъездом хозяина, подсудимый тайно продал животных и инвентарь, потратив вырученные 4,7 миллиона рублей на личные нужды.

Суд признал ярославца виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Также удовлетворен иск о взыскании причиненного потерпевшему вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.