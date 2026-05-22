В Осташкове главу УК оштрафовали за отказ ремонтировать крышу дома

Директор управляющей компании заплатит 25 тысяч рублей штрафа. Фото: Прокуратура Тверской области.

Осташковская межрайонная прокуратура привлекла к административной ответственности генерального директора управляющей организации ООО «Мой дом». Поводом стала жалоба собственника квартиры в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Осташкове.

Проверка показала, что компания не провела своевременный аварийный ремонт кровли, нарушив требования к содержанию общедомового имущества. В отношении руководителя УК возбудили дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований.

Сумма назначенного штрафа составила 25 тысяч рублей. После внесения прокурорского представления управляющая компания провела необходимые работы на крыше.