В Тверской области подвели итоги масштабного слета юных экологов

В Тверской области уделяется большое внимание экологическому воспитанию: ежегодно в тематических мероприятиях участвуют более 60 тысяч обучающихся, действуют 112 экоклубов «Движения Первых», 41 лесничество и более 200 юннатских ячеек.

Очередным крупным событием стал Областной слет на Станции юннатов в Твери, объединивший 12 команд из Твери, ЗАТО Озерный, Бологовского, Калининского, Краснохолмского, Лихославльского, Спировского и Торжокского округов. Команды почвоведов, гидробиологов, зоологов и ботаников соревновались в теоретическом тестировании и практических заданиях по изучению флоры и фауны.

Лидером общего зачета стала команда Хабоцкой школы Краснохолмского округа. Мирновская школа из Торжокского округа завоевала серебро, а Езвинская школа Калининского округа — бронзу. В завершение мероприятия объявлено о старте проекта по интродукции краснокнижного молодила побегоносного для презентации на Всероссийском форуме в Челябинске.